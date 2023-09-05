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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد موسم الصيف.. شركات الطيران الأوروبية تخفض أسعار التذاكر

شركات الطيران
شركات الطيران

بدأت شركات الطيران في جميع أنحاء أوروبا تقديم خصومات على تذاكرها؛ لتنشيط الأشهر الأبطأ تقليدياً بعد ذروة موسم السفر الصيفي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير عبر وكالة بلومبرج الشرق، فقالت شركة "إيزي جيت" إنها تقدم خصماً بنسبة 20% على أكثر من 1.7 مليون مقعد للرحلات الجوية في الفترة من منتصف سبتمبر إلى نهاية مارس. 

كما أطلقت الخطوط الجوية البريطانية تخفيضات نهاية الصيف في نفس اليوم على الوجهات القصيرة والطويلة للرحلات الجوية والعطلات الشاملة.

وأفادت شركات الطيران بصيف مزدهر مع ارتفاع الطلب بعد الوباء، على الرغم من أن المدة التي ستستمر فيها الذروة لهذا العام ما تزال غير واضحة، حيث يعاني المستهلكون المهتمون بموازنة الشؤون الحياتية من ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم الرهون العقارية وفواتير الطاقة والبقالة.

وتُعد أسعار تذاكر الطيران باهظة الثمن بالإضافة إلى احتمالات تعطيل السفر بسبب الإضرابات وقضايا ترتبط بمراقبة الحركة الجوية من العوامل الأخرى التي يمكن أن تحد من إقبال الناس على السفر جواً.

وفي محاولة لاستعادة المسافرين، تعمل شركات الطيران على تخفيض أسعار التذاكر، وهو تكتيك قالت شركة "بيان أير هولدنغ" إنه يركز على خفض تكلفة السفر للمستهلك وتقدمه الشركة في نهاية العام لملء المقاعد حيث أصبح المستهلكون أكثر حساسية للتكلفة.

كذلك أعلنت شركة الطيران الايرلندية "أير لينغوس" عن تخفيضات سبتمبر، أمس الإثنين، في حين عرضت شركة الطيران النرويجية "نورس أتلانتيك أيروايز" رحلات ذهاب وعودة من لندن إلى الولايات المتحدة مقابل أقل من 240 جنيهاً إسترلينياً (302.99 دولار).

الطيران شركات الطيران موسم السفر الصيفي الخطوط الجوية تكاليف المعيشة

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