جهاز مدينة العبور: إنجاز 70% من المستشفى العام ويدخل الخدمة يونيو 2024

أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن مدينة العبور بها 11 حي سكين و2 منطقة صناعية وعدد السكان وصل إلى 800 ألف نسمة، لافتا إلى أن المنطقة الصناعية في العبور فيها 1600 مصنع ويتم العمل على الاستدامة في منظومة النظافة بشكل محكم.

وأشار أحمد رشاد، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن شبكة المياه والصرف والمرافق متابعة باستمرار ومحطة المياه في العبور من المحطات العملاقة في مصر، مفيدا بأن 45% من مياه محطة العبور تخرج للقاهرة الجديدة ومدينتي السلام والنهضة.

وأشار أحمد رشاد، إلى أن مدينة العبور يوجد بها حاليا مستشفى عين شمس التخصصي ويتم رفع كفاءتها، كما أنهم بدأوا في انشاء مستشفى عام كوزارة اسكان وسيتم تسليمها لوزارة الصحة فور انتهاءها، متابعا: "ننشأ المستشفى العام منذ 3 سنوات ووصلنا نسبة انجاز 70% ومدة بدايتها الفعلية يونيو 2024 ".