بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن جنود الميليشيا المتمردة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أنه سيسلم الصليب الأحمر الدولي 230 أسيرا من قوات الدعم السريع.

حيث قال الجيش السوداني اليوم الإثنين خلال بيان عبر صفجته الرسمية، إنه اتباعا للقانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب، تواصلت القوات المسلحة السودانية مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبلاد لتسليم ثلاثين فردا من عناصر المليشيا المتمردة الذين تم أسرهم بواسطة الجيش خلال المعارك التي دارت منذ إندلاع التمرد.

وأكد الناطق باسم الجيش السوداني، أن التسليم سيتم بأم درمان فور تلقي الرد من ممثلي المنظمة الدولية الذين تمت مخاطبتهم بهذا الشأن بتاريخ ٢٨ أغسطس الماضي.

وأشار الجيش السوداني إلي أنه سيتم أيضا تسليم مجموعة أخرى تتكون من مئتي متمرد عند إكتمال الترتيبات اللازمه مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.