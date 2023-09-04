عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خاص لصدى البلد.. تعرف على الحالة الصحية للفنان عز الدين نجيب

عز الدين نجيب
عز الدين نجيب

كشف الفنان هشام قنديل، صاحب جاليري ضي للفنون، عن الحالة الصحية للفنان التشكيلي عز الدين نجيب، الذي تعرض خلال الساعات الماضية لأزمة صحية مفاجئة.

وقال قنديل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الحالة الصحية للفنان عز الدين نجيب، غير مستقرة حتى الآن، ويرقد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وتم تركيب له جهاز تنفس صناعي، لعدم استقرار حالته.

وكان قد نُقل الفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب إلى أحد مستشفيات، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث كتبت الناقدة التشكيلية سوزان شكري يعقوب على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دعواتكم بالشفا العاجل للفنان والناقد الفني التشكيلي عز الدين نجيب متواجد الآن بالعناية بعدما أصيب بأزمة قلبية.

يعد الفنان عز الدين نجيب، واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995، وعضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف 1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الاهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).

الفنان هشام قنديل عز الدين نجيب الصحية للفنان عز الدين نجيب جهاز تنفس صناعى أحد مستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

موضوعات متعلقة

قصور الثقافة.. إقبال كبير على فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير

بمعرض السويس للكتاب.. متخصصون: فرقة أولاد الأرض تأسست من رجال المقاومة الشعبية

وزيرة الثقافة تكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

آخر من يعصي .. اسباب اعتزال منى إبراهيم الرقص الشرقي

مسيرة محمد بغدادي في معرض السويس للكتاب

إعادة تأهيل واستخدام المباني التاريخية في بيت المعمار

مؤسس ملتقى الهناجر: القوة الناعمة تجعلنا نؤمن بالتعدد الثقافي

مؤسسة فاروق حسني تعلن فتح باب الاشتراك في مسابقات جوائز الفنون 2024

ترشيحاتنا

تقارير: هواوي تحضر مفاجأة من العيار الثقيل لمستخدمي الكمبيوتر

هاني حتحوت: الأهلي يحاول إعادة محترفيه من معسكر سبتمبر مبكرا

هل يجوز لغير المتزوجين النوم عاريا بدون غطاء؟.. احذره لـ5 أسباب

رسميا.. السعودية تعلن شعار كأس العالم للأندية 2023

ماجد الكدواني: حاولت أتفادى كل اللي ضايقني مع والدي خلال تربية أبنائي

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار خلال ساعات.. وحرارة مرتفعة غدًا

فيديو

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ