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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس «استئناف القاهرة» الأسبق: نظام الميكنة ساعد على سرعة التعاملات القضائية بالمحاكم

محكمة النقض
محكمة النقض

كشف المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، آليات الدولة لتطوير منظومة العدالة.

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc،"  أنه يجب التفريق بين العدالة السريعة والمتتابعة، كالتبسيط في إجراءات التقاضي، والسرعة في إجراءات المحاكم، مشددا على ضرورة أن تكون الإجراءات على قدر من الموضوعية والدقة ومراعاة كافة ضمانات وإجراءات التقاضي، حتى لا تهدر العدالة.

وأوضح الخطيب أن العدالة المتسرعة ظلم وإهدار للحقوق، فلا يمكن التسرع في الإجراءات على حساب إجراء معين مثل الطعن في الطب الشرعي أو تقرير خبراء.

وأشار رئيس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إلى أن زيادة الدورات التدريبية للقضاة، وإمدادهم بالكتب الحديثة وإصدارات محكمة النقض وأحدث الأحكام القضائية التابعة لها، وأحدث الكتب الفقهية، وإعداد دورات للقضاة ووكلاء النيابة؛ يساعد القاضى على السرعة في إصدار الأحكام، مؤكدا أن القاضي يستطيع أن يسرع بالحكم، وفقا لأحكام القانون والقضاء والفقه.

تطبيق نظام الميكنة في المحاكم

وأشار المستشار أحمد الخطيب إلى أن نظام الميكنة في المحاكم، ساعد على سرعة التعاملات القضائية والتقاضي، وهو خطوة لتطوير المحاكم، قللت من الاحتكاك مع الموظفين، والاشتباكات التي تنشأ بين المحامين وموظفي المحاكم.

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