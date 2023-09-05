3 غرز.. تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب بعد إصابته بمعسكر الأهلي| فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال معسكر المارد الأحمر في النمسا.



قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" هناك أخبار مقلقة عن محمود الخطيب، وفقًا لبيان النادي الأهلي، بعد مغادرته معسكر النمسا وتوجهه إلى باريس، من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة".



أضاف هاني حتحوت:" معلوماتنا أن الخطيب حالته الصحية جيدة، يحتاج لمعاودة زيارة الطبيب من وقت لآخر، ويشعر ببعض الإرهاق".



وأوضح هاني حتحوت:" أثناء تواجد الخطيب في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" بمعسكر الأهلي في النمسا، تعرض لكدمة في رأسه، واحتاج إلى خياطة في الرأس 3 غرز".