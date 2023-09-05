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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يكشف تفاصيل عن مهاجم الأهلي الجديد

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تطورات جديدة في ملف صفقة المهاجم المنتظر، التي من المقرر أن يبرمها مسؤولو النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه ملعب أون تايم: النادي الأهلي اقترب بشدة من ضم مهاجم، وهذا المهاجم هينضم في يناير المقبل.

وأوضح سيف زاهر، خلال تصريحاته قائلاً: حاليًا هناك مفاضلة بين مهاجم مغربي ومهاجم أفريقي، والنادي الأهلي سيضم مهاجما من الثنائي في الميركاتو الصيفي الجاري، وينتظر حتى يناير ليضم مهاجما آخر طلبه كولر بالاسم.

وكان الأهلي قد دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي الجاري بالتعاقد مع كل من: إمام عاشور، لاعب خط وسط ميتلاند الدنماركي، والمغربي رضا سليم، جناح الجيش الملكي المغربي.

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