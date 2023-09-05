نجل فؤاد المهندس يكشف سبب طلاق والديه.. شويكار عرفت إزاي تجذب والدي

أكد محمد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس على حب والده للفنانة شويكار، معقبا: "هي عرفت إزاي تجيبه و يحبها"، موضحا أن فؤاد المهندس أحب بها دلالها و رقتها بجانب التوافق الذي كان يجمعهم بعملهم.

وأضاف "المهندس"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن والده و شويكار برغم اتفاقهم على الزواج لكنهم اتفقوا أيضا على عدم الإنجاب بسبب إن كل فرد لديه أبناء.

رد فعل والدته بعد زواجه من شويكار

ونوه نجل فؤاد المهندس، إلى أن والده قام بإخبار والدته بزواجه من شويكار بعد الزواج، و لكنها طلبت الطلاق و عاشت لتربية أبنائها فقط و لم تتزوج بعده، مؤكدا أن السبب هو حبها الشديد لـ فؤاد المهندس وخاصة أنها كانت تهتم لكل احتياجاته و طلباته.

وأوضح، أن والده و والدته كانوا بالأصل جيران منذ الصغر، لافتا إلى أن فؤاد المهندس كان مواظب بعد طلاقهم بالذهاب إليهم يوميا و قضاء الوقت معهم لمدة ساعة، كاشفا أن خلال فترة امتحانات الثانوية العامة كان يقوم بتوصيلهم للمدرسة و انتظارهم بالسيارة يقرأ القرأن.

أمنية فؤاد المهندس قبل وفاته

وتابع، "كان أب بمعنى الكلمة و كامل و محترم و تتوافر به كل عناصر الأبوة.. و كان نفسه في نص مسرحي كويس يعمله قبل وفاته".

