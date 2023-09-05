نجل فؤاد المهندس: والدي أصيب بأزمة قلبية وبكى بعد سماع هذا الخبر

كشف محمد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، أن والده أُصيب بأزمة قلبية أثناء تصويره "انها حقا عائلة محترمة"، معقبا: "كان بيشتغل على المسرح بجهاز تنظيم ضربات القلب يوميا".

وأوضح "المهندس"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أنه علم بوفاة الفنان عبد المنعم مدبولي بواسطة الفنان عادل إمام بالصدفة أثناء زيارة له بالمستشفى، لافتا إلى أنه بكى بعد سماع هذا الخبر.

علاقته بـ عادل إمام

ونوه نجل الفنان فؤاد المهندس، إلى وجود علاقة وطيدة و مليئة بالمحبة بين والده و الفنان عادل إمام، موضحا: "عادل إمام كان دائم الاتصال بوالدي و بيتطمن عليه مباشرة أو عن طريقي"، و من ناحية أخرى كان فؤاد المهندس فخور جدا بنجاح الزعيم.

