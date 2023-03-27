عاش هنا.. حكايات وأسرار فؤاد المهندس في شقة الزمالك

في 35أ شارع مظهر بالزمالك، عاش الفنان فؤاد المهندس، لسنوات طويلة، قدم خلال العديد من الأعمال الفنية التي لامست قلوب الجماهير، ومازالت حتى يومنا هذا تلقى إعجاب الجماهير، لذا وضع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على المنزل لافتة «عاش هنا».

وجاء ذلك في إطار مواصلة مشروع «عاش هنا»، أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، جهوده في توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

فؤاد المهندس صاحب هالة حبيبتي

فؤاد المهندس، من كبار الفنانين الذين مثّلوا في المسرح والسينما والتليفزيون والمذياع، كما كان له برنامج إذاعي اجتماعي يومي يُسمّى كلمتين وبس أُذيع منذ 1968، ويسلط الضوء على سلبيات المجتمع المصري على لسان «سيد أفندي»، كما أنه خلّف كماً كبيراً من الأغاني في أفلامه ومسرحياته، وتميز في التلفزيون بتقديم أعمال كثيرة للأطفال أشهرها فوازير عمو فؤاد في شهر رمضان، والتي لاقت نجاحاً كبيراً ويكون جمهوره الأول فيها «الأطفال» بالثمانينات والتسعينيات.

كما قدّم مسرحيات كثيرة للأطفال منها هاله حبيبتي، وغنى أغاني للأطفال أشهرها: «عيد ميلاد أبو الفصاد»، و«رايح أجيب الديب من ديله»، واللتان لا يزال يرددهما الأطفال إلى الآن، كما أنه دخل تجربة الإنتاج السينمائي عندما أنتج الفيلم الكوميدي فيفا زلاطا، إلا أنه لم يلقَ نجاحاً في وقتها.

نشأت وميلاد فؤاد المهندس



فؤاد المهندس، من مواليد 6 سبتمبر 1924، ولد في حي العباسية، في القاهرة، وهو الطفل الثالث في العائلة بعد أختين هما صفية المهندس و«درية المهندس»، والشقيق الرابع «سامي المهندس»، نشأ بمدارس العزب التركية التي كانت لها فضلًا كبيرًا على تكوين شخصيته الصلبة، وكان جاره ابن حي العباسية الفنان الراحل صلاح ذو الفقار وصديقه المقرب، وكان فؤاد يعتبر عائلة ذو الفقار أساتذته ولهم دور كبير في انطلاق نجوميته في عالم الفن.

فؤاد المهندس فضل المسرح على السينما

على الرغم من أنه قدّم ما يقرب من 70 فيلم سينمائي، إلا أنه أحب المسرح وظل معشوقه الأول، آمن المهندس بضرورة تقديم رسالة مجتمعية من خلال أعماله؛ فقدم مشكلة الملاجئ من خلال مسرحية هاله حبيبتي التي أوضحت سوء المعاملة التي يلقاها الأطفال في الملاجئ، وقد كانت المسرحية كوميدية، فأضحكت الأطفال ونبّهت الكبار لما يحدث في الملاجئ من تجاوزات بحق الأطفال، كما قدم مشكلات الأبناء في سك على بناتك، وكان المهندس يقدم مسرحية إنها حقا عائله محترمة مع أمينة رزق وشويكار وهو مصاب بجلطة في القلب، وأكّد له الأطباء أنه شُفي منها من خلال عمله على المسرح.



يرى المهندس أن الفن له رسالة سامية وهي خدمة المجتمع، ولأنه يحب الأطفال، كان يبحث عن عمل يلتقي به بالأطفال، وقد حالفه التوفيق في ذلك بعد أن قدم فوازير عمو فؤاد التي تابعها كل الأطفال في مصر والعالم العربي.



قدّم «الأستاذ» جيلا كوميديا من الطراز الرفيع، وكان عادل إمام هو «ابنه البكر» كما كان يحلو له دائما أن يناديه، ولم يبخل «الأستاذ» بالوقوف خلف تلميذه في عدد من أفلامه. لذا استحق اللقب الذي يطلقه عليه الجميع بلا استثناء «الأستاذ»، فهو شنبو في المصيدة وفيفا زلاطا، وهو الزوج المغلوب على أمره «محمود» في ساعة لقلبك، وهو البغبغان في «عيد ميلاد أبو الفصاد».