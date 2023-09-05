انفجار ضخم في إقليم دونباس.. والرئيس الأوكراني على خط المواجهة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه زار قواته في منطقة دونيتسك، وبينما شهدت منطقة دونباس انفجارا ضخما إثر قصف روسي؛ أعلنت سلطات بريانسك الروسية أنها أحبطت "محاولة تخريبية أوكرانية".

وكشف الرئيس الأوكراني، عن أنه زار منطقة دونيتسك (شرق البلاد) على خط الجبهة مع القوات الروسية.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو على تطبيق تليغرام يظهر فيه برفقة جنود، وقال "منطقة دونيتسك، نزور الألوية القتالية التي تدافع عن أوكرانيا ضمن مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية".

وفي إقليم دونباس (شرق البلاد)، وقع انفجار ضخم في مدينة كرامتورسك إثر قصف صاروخي روسي.

في غضون ذلك، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها اعترضت 23 طائرة مسيرة من أصل 32 استهدفت المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد.

وقال مسؤولون أوكرانيون، إن روسيا شنت هجوما جويا الليلة الماضية على أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب في أوديسا.