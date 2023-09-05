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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار ضخم في إقليم دونباس.. والرئيس الأوكراني على خط المواجهة

اوكرانيا
اوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه زار قواته في منطقة دونيتسك، وبينما شهدت منطقة دونباس انفجارا ضخما إثر قصف روسي؛ أعلنت سلطات بريانسك الروسية أنها أحبطت "محاولة تخريبية أوكرانية".

وكشف الرئيس الأوكراني، عن أنه زار منطقة دونيتسك (شرق البلاد) على خط الجبهة مع القوات الروسية.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو على تطبيق تليغرام يظهر فيه برفقة جنود، وقال "منطقة دونيتسك، نزور الألوية القتالية التي تدافع عن أوكرانيا ضمن مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية".

وفي إقليم دونباس (شرق البلاد)، وقع انفجار ضخم في مدينة كرامتورسك إثر قصف صاروخي روسي.

في غضون ذلك، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها اعترضت 23 طائرة مسيرة من أصل 32 استهدفت المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد.

وقال مسؤولون أوكرانيون، إن روسيا شنت هجوما جويا الليلة الماضية على أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب في أوديسا.

إقليم دونباس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني القوات الجوية الاوكرانية انفجار ضخم

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