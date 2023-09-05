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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان العاصي تهنئ منة فضالي بعيد ميلادها

منة فضالي
منة فضالي

هنأت الفنانة إيمان العاصي، الفنانة منة فضالي بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت إيمان العاصي صورة لها وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد عزيزتي".

وخاضت إيمان العاصي، السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسل “جعفر العمدة”، في دور جديد ومختلف عليهالم تجسده من قبل.

حقق مسلسل “جعفر العمدة” نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من قبل الجمهور وتفاعلا كبيرا، لدرجة توقع الجمهور لأحداث المسلسل.

 تفاصيل مسلسل “جعفر العمدة”

دارت أحداث مسلسل "جعفر العمدة" في إطار صعيدي حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 نساء، ثم يختفي ابنه بطريقة غامضة ولا يعلم طوال الحلقات إذا كان على قيد الحياة أم لا، ويضطر للكذب على أسرته بأنه توفى لمدة 20 عامًا. 

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي السبنمائية فيلم "فارس"، وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، وحسين فهمي، وإيمان العاصي، ونهال عنبر، وأحمد صفوت، وملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وشاركت إيمان العاصي فى حكاية "طعم الدنيا" من مسلسل "إلا أنا" قصة يسرك الفخراني، وسيناريو وحوار أمينجمال، وإخراج أحمد حسن، وشارك في بطولتها إلى جانب إيمان العاصي، كل من إسلام جمال، وكمال أبو رية، ومحمد علي رزق، وهاجر عفيفي، وحنان سليمان، وسامي مغاوري، ونهال عنبر، ونوال سمير، ورشا بن معاوية، وهبة حسن، وأميرة الشريف، وكريم مغاوري، ورضا إدريس، ومحمد رضوان، ومحمود عامر، وغيرهم.

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