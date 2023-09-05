حقيقة تلقي ديانج عرضا للرحيل عن الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، لم يحصل على أي عرض للرحيل في الصيف.

وتابع هشام خلال برنامجه التليفزيوني: "ديانج لن يرحل عن النادي الأهلي، وهو مستمر داخل الفريق بشكل طبيعي وهو غير قابل للمساس".

وغادر أليو ديانج لاعب الأهلي مساء امس الإثنين، معسكر إعداد الأهلي المقام حاليا في النمسا، للانضمام لمعسكر منتخب مالي.

وتلقى ديانج، استدعاء من الاتحاد المالي لكرة القدم، للانضمام للقائمة النهائية لمعسكر منتخب بلاده.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في النمسا، والذي يستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.