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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة السكان بالشيخ زويد تدعم القافلة السكانية بقرية الظهير

ندوات لدعم القافلة
ندوات لدعم القافلة الطبية بقرية الظهير

شاركت وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء ،  القافلة السكانية المتكاملة التي نظمها المجلس القومي للسكان بالمحافظة بقرية الظهير احدى قرى مركز ومدينة الشيخ زويد، وفي حضور عدد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.


يأتي ذلك فى ضوء تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبإشراف العميد اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وبإرشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

 

200 وجبة:


وقالت أسماء محمد سلامة مديرة وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد  أن القافلة السكانية نفذت عددا من الانشطة  الثقافية والترفيهية والرياضية  بملعب مركز شباب قرية الظهير بمشاركة أعضاء وحدة السكان الفرعية بالشيخ زويد ، وفريق من متطوعي برنامج  قيم وحياة، ومؤسسة مصر الخير  ، بجانب توزيع 200 وجبة غذائية على أبناء القرى العائدة .


وأضافت سلامة، أنه تم تنفيذ ندوة وحوار مجتمعي بحضور عدد من القيادات التنفيذية وبمشاركة شباب قرية الظهير من الجنسين حيث تم مناقشة مشكلة الزواج المبكر، الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، ختان الإناث، وغيرها من المشكلات المتعلقة بالزيادة السكانية.


أشارت سلامة  إلى قيام الفريق الطبي المرافق للقافلة بتقديم الخدمة الصحية والكشف على أهالى القرية وتطعيم الأطفال وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتقديم وسائل تنظيم الاسرة للأهالي مجانًا.


وقالت ريم على يعقوب مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة إن القافلة تأتي فى إطار برنامج قيم وحياة ،  لدعم أبناء سيناء من خلال الدعم النفسى والمجتمعى والدمج لاهالى وابناء القرى العائدة فى إطار خطة العمل التي وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية من خلال رصد المشكلات المجتمعية ووضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها .

وأضاف خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان القافلة جاءت لخدمة أهالي قرية الظهير بمركز ومدينة الشيخ زويد تحت اشراف وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، وبمشاركة مؤسسة مصر الخير ومؤسسة اجيال.

 

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الشيخ زويد القافلة السكانية وحدة قرية

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