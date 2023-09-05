حظر اتخاذ إجراءات تعسفية.. ضمانات منحها القانون للمستثمرين الأجانب

تضمن قانون الاستثمار الجديد، مزايا وتسهيلات للمستثمرين الأجانب ، وذلك لتحسين الدخل القومي للدولة .

حيث نصت المادة 3 من القانون على أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.

وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.

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و طبقًا للقانون ، يجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

ولا تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.