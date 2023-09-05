ترقب أهلاوي.. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، في مدينة جدة السعودية بمشاركة فريق الأهلي.

موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

وتنطلق مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023 في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع قرعة كأس العالم 2023 عبر المنصات الرسمية للاتحاد الرسمي لكرة القدم “فيفا” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشبكة قنوات SSC السعودية، وقناة بي إن سبورتس الإخبارية.

ويشارك الأهلي في البطولة باعتباره بطل قارة إفريقيا العام الماضي بجانب مانشستر سيتي الإنجليزي، اتحاد جدة ، أوراوا ريد الياباني، ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أمريكا الجنوبية (الذي لم يتحدد بعد)".

وتقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، وتجرى مبارياتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ستكون هذه هي النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية بمشاركة سبعة فرق قبل تغيير نظام البطولة إلى 32 فريقا في عام 2025.

حسام غالي ممثلا للأهلي في قرعة مونديال الأندية

وفي سياق متصل، كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، حسام غالي عضو المجلس، بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، ممثلا عن النادي في قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.