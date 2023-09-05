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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية.. تفاصيل

السعودية والإمارات
السعودية والإمارات

انخفض  نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية، في أغسطس، حيث انخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية  للشهر الثاني على التوالي، لكن ذلك حصل بدرجات طفيفة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي عربية.

انخفض المؤشر إلى 56.6 من 57.7 في يوليو ، غير أنه لا يزال في نطاق النمو بقوة.
          
وتباطأ نمو إجمالي الإنتاج، إذ انخفض المؤشر الفرعي إلى 59.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير  منذ العام الماضي، من 66 في يوليو ، في حين تراجع التوسع في الأنشطة الجديدة أيضا.
             

كما ارتفعت معنويات الشركات في الإمارات لأعلى مستوياتها منذ ما قبل الجائحة، في وقت تراجع فيه نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات في أغسطس بشكل طفيف.
             
تراجع  مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات للإمارات إلى قراءة عند 55 في أغسطس من 56 في يوليو ، بتراجع لدرجة واحدة طفيفة.

وأظهر أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أن معنويات الشركات مرتفعة مع وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020، حسبما يشير المسح، إذ عززت آفاق النمو الاقتصادي القوية التفاؤل.

ويعد ذلك أعلى بكثير من مستوى الخمسين الذي يشير إلى نمو النشاط.

نمو الأنشطة غير النفطية أغسطس مؤشر بنك الرياض السعودية الامارات

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