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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أسلحة ومواد مخدرة.. الأمن العام يشن حملات أمنية مكبرة بـ3 محافظات

الشرطة
الشرطة

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو"). 

كما تم ضبط (5) قضايا أسلحة نارية.. ضُبط خلالها (بندقية آلية - خزينة - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7) متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية و تنفيذ عدد (810) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. بإجمالى (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام –كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـهم معلومات جنائية).

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط 39 قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (15 بندقية آلية – 10 بنادق خرطوش- مسدس – 13 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (35 متهم لــ 16 منهم معلومات جنائية).

كما تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,290 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الشابو - الأفيون) بحوزة (5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية) و تنفيذ عدد (475) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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