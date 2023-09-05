عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط رجال شرطة مزيفين بحوزتهم أموالا مقلدة في القاهرة

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تشكيلا عصابيا انتحل صفة رجال شرطة للنصب والاحتيال علي المواطنين وبحوزتهم مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان من أحد الأشخاص ، يحمل جنسية إحدى الدول بأنه قام بالإتفاق مع أحد الأشخاص متواجد خارج البلاد لإستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى عبر وسطاء بالقاهرة ، وحال وصوله لإستلام المبلغ المالى فوجئ بسيارة يستقلها عدد أربعة أشخاص إدعوا بأنهم رجال شرطة قاموا بإصطحابه إلى دائرة القسم ، وأرغموه على التواصل هاتفياً مع الشخص المتواجد خارج البلاد، والإدعاء بإستلام المبلغ ومطالبته بتسليم المبلغ المالى المتفق عليه إلى آخر ، وعقب تأكدهم من تحويل المبلغ المالى ، قاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية "مقلدين".

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول لصالح  آخر ، وأقروا بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية .

كما أقروا بتحصلهم على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة ، له معلومات جنائية تم ضبطه بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين .

وأقر بتحصله عليها من آخر مقيم بمحافظة الجيزة وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز "لاب توب" - الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات - كمية من عقود أراضى وعقارات خالية من البيانات - عدد 5 بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة - عدد 17جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة) .

وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المبالغ المالية للنصب على المواطنين ، وبإستدعاء المجنى عليه حضر وتعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

73911F34-FB2D-41F5-9EFD-EE913BD462D0
73911F34-FB2D-41F5-9EFD-EE913BD462D0
احتيال القاهرة النصب على المواطنين تشكيل عصابى رجال شرطة عملة أجنبية مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

موضوعات متعلقة

سقوط تاجر سلاح بالمعادي في قبضة مباحث القاهرة

بسبب أولوية المرور.. إصابة شخصين خلال مشاجرة بالأسلحة في عين شمس

الأمن يلبي استغاثة سيدة عبر فيسبوك بعد اعتداء زوجها وأهله عليها

مقدما له الرعاية اللازمة | أمن القاهرة يساعد شخصًا مشردًا

خناقة على فلوس.. عاطل ينهي حياة عجلاتي بالزيتون

غلق طريق الفيوم 5 أيام لتنفيذ الممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير

التحقيق مع حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية بمدينة نصر

انهيار سور مول بالقاهرة الجديدة.. ومصرع وإصابة 3 عمال نظافة

ترشيحاتنا

موعد الإعلان النهائي لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. بشرى بمؤشرات الحدود الدنيا للكليات

أوسوريو أمر باستبعاده ورحيله.. لاعب الزمالك يثير الجدل .. ماذا فعل؟

وزيرة الهجرة تستقبل سفير نيبال لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

مستنكرا موقف الأسد.. أردوغان يتحدث عن التطبيع مع سوريا

مدبولي: القارة الإفريقية تشهد زيادة وتيرة وحدة التداعيات السلبية المقترنة بالتغيرات المناخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمنى الشباب يعود ومات بعدها بساعات .. صدمة لوفاة أستاذ جامعي بمصر

شاهد..فنانة برتغالية تبدع في بناء "جناح كعكة الزفاف" وهذا موقعه

بتفطر زبادي بالتوت..عمر أكبر دجاجة في العالم يثير العجب.. شاهد

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

فيديو

غضب نجوم الفن بسبب الأجور .. والمتحدة تؤكد: هناك محاولة لإثارة البلبلة

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

تراجع جديد في سعر الذهب وصدمة للدولار بالسوق السوداء | تفاصيل

دنيا عبد العزيز تستعد لتصوير "المداح 4".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ