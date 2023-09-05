سقوط رجال شرطة مزيفين بحوزتهم أموالا مقلدة في القاهرة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تشكيلا عصابيا انتحل صفة رجال شرطة للنصب والاحتيال علي المواطنين وبحوزتهم مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان من أحد الأشخاص ، يحمل جنسية إحدى الدول بأنه قام بالإتفاق مع أحد الأشخاص متواجد خارج البلاد لإستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى عبر وسطاء بالقاهرة ، وحال وصوله لإستلام المبلغ المالى فوجئ بسيارة يستقلها عدد أربعة أشخاص إدعوا بأنهم رجال شرطة قاموا بإصطحابه إلى دائرة القسم ، وأرغموه على التواصل هاتفياً مع الشخص المتواجد خارج البلاد، والإدعاء بإستلام المبلغ ومطالبته بتسليم المبلغ المالى المتفق عليه إلى آخر ، وعقب تأكدهم من تحويل المبلغ المالى ، قاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية "مقلدين".

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول لصالح آخر ، وأقروا بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية .

كما أقروا بتحصلهم على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة ، له معلومات جنائية تم ضبطه بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين .

وأقر بتحصله عليها من آخر مقيم بمحافظة الجيزة وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز "لاب توب" - الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات - كمية من عقود أراضى وعقارات خالية من البيانات - عدد 5 بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة - عدد 17جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة) .

وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المبالغ المالية للنصب على المواطنين ، وبإستدعاء المجنى عليه حضر وتعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.