حداد يطلق النار على مزارع بسبب خلافات الجيرة في أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمقتل (مزارع - مقيم دائرة المركز ) إثر إصابته برش خرطوش .

وبسؤال عمه (مزارع - مقيم بدائرة المركز) إتهم (أحد أقاربهم "حداد" - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على المجنى عليه بسلاح نارى كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.