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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: تشميع 44 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 44 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

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وأكد رحمي، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء ، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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وشدد محافظ الغربية، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، بمراكز ومدن المحافظة ، وأهمية دور جميع الجهات والمجتمع المدنى، فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

ارتداء الكمامات إجراءات الاحترازية الغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي تطبيق الإجراءات تطبيق الاجراءات الاحترازية بناء على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة

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