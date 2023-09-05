عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب علوم الملاحة والفضاء ببني سويف ينفذون نظاماً لزيادة دقة تحديد المواقع العالمية

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

نفذ فريق من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، نظاماً لزيادة دقة أنظمة الملاحة على الأرض، وفي البحر، والجو، حيث تعمل كل دول العالم على تطوير منظومات ملاحة  خاصة بها لتحديد المواقع لاستخداماتها الجوية والبحرية والارضية لزيادة الاعتمادية والدقة في ذات الوقت.


وأوضح الدكتور منصور حسن، أنه تم تطوير منظومة متكاملة تعتمد على بناء مائة محطة تصحيح مواقع بتكلفة صغيرة.  وتستقبل هذه المحطة إشارة تحمل المعلومات المحددة لموقعها من اكثر من 90 قمر تحديد المواقع العالمية، وتقارن بين الاحداثيات التي تستقبلها و الاحداثيات الأصلية، لتحسب الفرق بينهم وتحدد الخطأ في الاحداثيات المستقبلة. ومن ثم ترسل هذه المحطات الاحداثيات الصحيحة لقمر صناعي صغير تم تصميمه وعمل نموذج اولى له، يدور في مدار قريب من الأرض، ومغطيا مساحة مصر كلها لتحسين خدمات تحديد المواقع فيها، ويستقبل هذا القمر الصناعي البيانات.

انقطاع المياه عن بعض قرى مركز بني سويف.. غدا

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 6 كيلو حشيش في بني سويف

 المخصصة من محطة التصحيح، ويقوم بإرسال هذه البيانات لكل المستفيدين من هذه الخدمة حيث تم بناء نماذج أولية تعمل بكفاءة عالية من المحطة الارضية والقمر الصناعي الصغير ووحدة تصحيح المواقع وذلك لخدمة خطة مصر 2030 .

وأشار الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن المشروع تم تحت اشراف الدكتور محمد الفران مدرس قسم الملاحة الفضائية، وبمشاركة 11طالب وطالبة هم ولاء حسانين سيد، ومصطفى أحمد سعدى، ومصطفى جمال، ومحمد هشام الجبالي، ونادين عاطف السيد، وندى نور الدين ، وأحمد عز الدين القاضي، وتغريد حسن عبدالستار، وسمر صالح، وآية حامد، وحسام علاء كمال.

بجامعة بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف نظومة متكاملة وتكنولوجيا ني سويف منظومة متكاملة منصور حسن نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الأغلى في التاريخ وامتيازات خرافية.. تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير لضم محمد صلاح

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

موضوعات متعلقة

شيخ بني فخر بالعريش: سيناء ستكون أفضل وأفضل بقيادة الرئيس السيسي.. فيديو

ترشيحاتنا

الأهلي يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

هل يقبل الله توبتي بعد الذنب المتكرر؟ الإفتاء تجيب

الزي الأحادي هو الحل.. ماكرون يدافع عن قرار منع العباءة في المدارس

400 ألف مولود فقط| الزيادة السكانية شبح يقضي على التنمية.. والسيسي يحذر

قطاع الطاقة كلمة السر.. الصين تعلن نيتها بالتدخل لحل أزمة النيجر

أنفق 100 ألف دولار.. جراح تجميل كبير يكشف سرًا عن بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمنى الشباب يعود ومات بعدها بساعات .. صدمة لوفاة أستاذ جامعي بمصر

شاهد..فنانة برتغالية تبدع في بناء "جناح كعكة الزفاف" وهذا موقعه

بتفطر زبادي بالتوت..عمر أكبر دجاجة في العالم يثير العجب.. شاهد

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

فيديو

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

تراجع جديد في سعر الذهب وصدمة للدولار بالسوق السوداء | تفاصيل

دنيا عبد العزيز تستعد لتصوير "المداح 4".. فيديو

ضبط جزارين يبيعون لحوم الخيول في بنها.. تفاصيل مثيرة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ