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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على صيدلى يتاجر في العملات الأجنبية بالمنوفية

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية مديرية أمن المنوفية قيام (صيدلي حر ، وآخر - مقيمان بدائرة مركز شرطة بركة السبع)..بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - سيارة ملاكى - 3 هواتف محمولة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية السوق المصرفى النقد الأجنبي قطاع الأمن العام مديرية امن المنوفية

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