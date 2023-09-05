القبض على صيدلى يتاجر في العملات الأجنبية بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية مديرية أمن المنوفية قيام (صيدلي حر ، وآخر - مقيمان بدائرة مركز شرطة بركة السبع)..بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - سيارة ملاكى - 3 هواتف محمولة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.