بيسرقو أبواب المقابر.. القبض على تشكيل عصابى بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن البحيرة، قيام ( 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الأبواب الحديدية بالمقابر متخذين من مدينة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد خرطوش - 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة ") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (4) وقائع بدائرة قسم شرطة كفر الدوار .. كما أرشدوا عن (4) أبواب حديدية خاصة بالمقابر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.