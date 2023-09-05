الأهلي يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مواجهة الأهلي للفائز من المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، في الدور ربع النهائي.

ويشارك الأهلي في البطولة باعتباره بطل قارة أفريقيا العام الماضي بجانب مانشستر سيتي الإنجليزي، واتحاد جدة، وأوراوا الياباني، وليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبطل أمريكا الجنوبية (الذي لم يتحدد بعد)".

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 22 ديسمبر المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، وتجرى مبارياتها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وستكون هذه هي النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية بمشاركة سبعة فرق قبل تغيير نظام البطولة إلى 32 فريقا في عام 2025.

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني هو بطل النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية.