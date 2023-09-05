أحمد عامر: الدولة المصرية تولي منظومة القضاء اهتماما كبيرا

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مدينة العدالة تقع في محيط الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بجوار مجلسي النواب والشيوخ، وتلك المنطقة تضم أهم أركان لأي دولة.

وأضاف "عامر"، خلال حواره على قناة "دي إم سي"، أن منظومة العدالة والقضاء خلال الـ 10 سنوات الماضية، شهدت تطويرا واضحا في المباني والمنظومة وسرعة التقاضي، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية والفنية.

وأكد "أصبح هناك تقاضٍ كامل عن بعد، في المحاكم الاقتصادية"، مشددا على أن كافة الإجراءات تتم عن بعد، وذلك يعد نقلة كبيرة في منظومة القضاء.

وشدد على أن الدولة المصرية تولي منظومة القضاء اهتماما كبيرا، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.