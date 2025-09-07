إطلاق صافرات الإنذار| تطور أمني في غلاف غزة وسط استعدادات إسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية

أطلقت صباح اليوم الأحد صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة، إثر رصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم اعتراض أحد الصاروخين بواسطة منظومة "القبة الحديدية"، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال المتحدث: "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في نتيفوت والمنطقة المحيطة، تم رصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراض أحدهما بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة".

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية استعداداتها لتوسيع العمليات العسكرية داخل مدينة غزة.

وبحسب تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية الليلة الماضية، فقد زعمت التقديرات تشير إلى أن نحو 90 ألفاً من سكان المدينة قد غادروها حتى الآن، عقب دعوات الإخلاء التي أطلقها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.