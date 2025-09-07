نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

يعد الخيار من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية والعناصر الغذائية المهمة وبالرغم من ذلك لا يدرك الكثير من الأشخاص أهميته .

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.

خصائص الخيار

الخيار منخفض السعرات الحرارية (يحتوي على 15 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام)، ويتكون من 95% ماء.

العناصر الغذائية في الخيار

يحتوي على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا والعناصر الغذائية التي توفر فوائد صحية عديدة:

اللجنينات : بوليفينولات ذات تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان

الكوكوربيتاسينات : التربينات الثلاثية التي قد تعمل على قمع نمو الورم

الفلافونويدات : بما في ذلك الكيرسيتين والكامبفيرول، ذات الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات

فيتامين سي : يدعم المناعة وصحة الجلد

فيتامين ك : ضروري لتخثر الدم وصحة العظام

البوتاسيوم والمغنيسيوم : يساعدان في تنظيم ضغط الدم ووظيفة العضلات

تساهم هذه المكونات في تعزيز خصائص الخيار المضادة للأكسدة، ومدرة للبول، ومضادة للالتهابات، ومرطبة، ومضادة لمرض السكري.

المعلومات الغذائية



يوضح الجدول التالي التركيبة الغذائية في 100 جرام من الخيار:

عنصر كمية

طاقة 15 سعرة حرارية

الكربوهيدرات 3.63 جرام

بروتين 0.65 جرام

الفيبر 0.5–1.5 جرام

ماء 95.2%

الكالسيوم 16 ملغ

المغنيسيوم 13-39 ملج

الصوديوم 2 ملغ

البوتاسيوم 147–442 ملج

فيتامين ك 16.4–49 ميكروجرام

فيتامين سي 4-8 ملغ

الكاروتينات 45 ميكروجرام

ومن المهم أن نتذكر أنه للحصول على فوائد الخيار الصحية، لا بد من إدراجها في نمط حياة صحي ونشط.

كيفية تناول الخيار بطريقة صحية



يمكن تناول الخيار نيئًا في السلطات والعصائر والسموذي، أو يمكن تخليله للحفاظ على نكهته و مع ذلك، لا يستطيع الجميع هضم الخيار بسهولة، لذا يمكن تقشيره بالكامل لتسهيل عملية الهضم عند الحاجة.