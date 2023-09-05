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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان تستعد لاستلام الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية

صدى البلد

بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ، تسليم صفقة من المساعدات العسكرية بصورة مباشرة إلى تايوان، فإنه جاري العمل في الوقت الحالي علي تسليم 11 مركبة Haymars MLRS وجهازي محاكاة من الولايات المتحدة إلى تايوان في النصف الثاني من عام 2024.

وتعتزم تايوان، إرسال 30 شخصا إلى أمريكا في فبراير المقبل للتدريب على صيانة واستخدام طائرات الهيمارس.‏ وستستمر الاستعدادات حتى أكتوبر 2024.

ومن المتوقع تسليم الدفعة الثانية من 18 MLRS في عام 2027.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الصينية، في وقت سابق، إن مستقبل تايوان يكمن في إعادة التوحيد الوطني، وهو الأمر الذي يجب أن يقرره أبناء الشعب الصيني.

واتهمت أمريكا بتقويض السلام والاستقرار عبر جانبي المضيق، ومساعدة القوى الانفصالية لتايوان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الصيني، العقيد وو تشيان خلال مؤتمر صحفي، أن التايوانيين يجب أن يقرروا مصير بلادهم، إلي جانب جميع أبناء الشعب الصيني.

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