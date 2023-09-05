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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلًا بالعالم في المملكة.. تعليق من الاتحاد السعودي على استضافة مونديال الأندية

رئيس الاتحاد الدولي
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

علقت صفحة الاتحاد السعودي لكرة القدم علي إجراء قرعة كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في المملكة ديسمبر المقبل.

وأضافت صفحة الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ‏ " تحدّد المسار في ‎#كأس_العالم_للأندية ✅
من 12 إلى 22 ديسمبر 🗓️ أهلًا بالعالم في المملكة 🇸🇦


ونشرت صفحة الاتحاد  مجموعة من الصور  لكبار نجوم الكرة بالعالم ومسؤلي الفيفا  وعلي رأسهم  رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، وعدد من الشخصيات الرياضية.


وأقيمت اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، بتواجد النادي الأهلي ممثلا عن قارة إفريقيا.
وتستضيف مدينة جدة السعودية بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.
ويلتقي اتحادة جدة ممثل البلد المستضيف فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية 12 ديسمبر، على أن يلتقي الفائز منهما مع الأهلي في ربع النهائي 15 ديسمبر.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

المباراة الافتتاحية
اتحاد جدة السعودي - أوكلاند سيتي النيلوزيلندي، 12 ديسمبر.
الدور ربع النهائي
الأهلي - الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، 15 ديسمبر.
كلوب ليون المكسيكي - أوراوا الياباني، 15 ديسمبر
نصف النهائي
المتأهل من الأهلي والاتحاد وأوكلاند - بطل أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد)، 18 ديسمبر
الفائز من كلوب ليون وأوراوا - مانشستر سيتي الإنجليزي، 18 ديسمبر
مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية، 22 ديسمبر.
يذكر أن الأهلي حقق المركز الرابع في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية، بينما فاز ريال مدريد الإسباني باللقب.

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