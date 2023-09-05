سامح شكري: تشغيل رحلات مصر للطيران إلى طوكيو بدءا من 14 سبتمبر

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تحمل مشاعر تقدير بالغ للإسهام الياباني في دعم التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر ومنها المتحف المصري الكبير، ونتطلع إلى أن يكون حضور اليابان في حفل الافتتاح بارزا بما يعكس حجم التعاون بين البلدين حتى خروج المشروع إلى النور.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقائه وزير خارجية اليابان والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه استعرض مع نظيره الياباني تطورات العلاقات بين البلدين ومن أهمها هو استئناف تشغيل الرحلات المباشرة لشركة مصر للطيران بين عاصمة البلدين في 14 سبتمبر الجاري، ونتطلع إلى أن ينعكس على حركة السياحة اليابانية إلى مصر.