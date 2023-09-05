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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح شكري: تشغيل رحلات مصر للطيران إلى طوكيو بدءا من 14 سبتمبر

سامح شكري
سامح شكري

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تحمل مشاعر تقدير بالغ للإسهام الياباني في دعم التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر ومنها المتحف المصري الكبير، ونتطلع إلى أن يكون حضور اليابان في حفل الافتتاح بارزا بما يعكس حجم التعاون بين البلدين حتى خروج المشروع إلى النور.

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سامح شكري يلتقي السفراء المنقولين للعمل كرؤساء لبعثات مصر في الخارج

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سامح شكري: مصر ملتزمة بدعم دور الأمم المتحدة فى تسوية الأزمة اليمنية

 

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقائه وزير خارجية اليابان والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه استعرض مع نظيره الياباني تطورات العلاقات بين البلدين ومن أهمها هو استئناف تشغيل الرحلات المباشرة لشركة مصر للطيران بين عاصمة البلدين في 14 سبتمبر الجاري، ونتطلع إلى أن ينعكس على حركة السياحة اليابانية إلى مصر.

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