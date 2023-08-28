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أخبار العالم

سامح شكري يلتقي السفراء المنقولين للعمل كرؤساء لبعثات مصر في الخارج

صدى البلد

اجتمع سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، بالسادة السفراء والسفيرات المنقولين للعمل كرؤساء لبعثات مصر في الخارج.  


وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تمنياته بالتوفيق لرؤساء البعثات المصرية في مهامهم القادمة، مؤكداً على محورية الدبلوماسية المصرية في تحقيق مصالح مصر الاستراتيجية لما تمثله من خط دفاع لحماية مصالح الوطن في الخارج. 


وأضاف أبو زيد بأن وزير الخارجية أكد خلال لقائه بالسفراء على أهمية أن تتواكب السياسة الخارجية المصرية مع متغيرات النظام العالمي وما نتج عنها من تغير في الأولويات والأدوات، مع الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية المصرية.

 ولفت شكري الانتباه إلى أهمية أن يعمل رؤساء البعثات على تطوير علاقات صحية ومتوازنة لمصر مع القوى الدولية والإقليمية ذات التأثير والأهمية، وتعزيز العلاقات مع الشركاء والدول الصديقة، سواء على المستوى الثنائي او من خلال التنسيق في الإطار المتعدد الأطراف، وبما يعزز من دور مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤمن الحفاظ على المصالح المصرية.


وأردف المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكري أكد خلال اللقاء أيضاً على أهمية الدور الذي تقوم به البعثات المصرية في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها كافة دول العالم، بما يسهم في تعزيز علاقات مصر الاقتصادية على الساحة الدولية والدفع نحو مزيد من الاستثمارات والمشروعات التي تدعم الخطط الوطنية الطموحة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.  


كما شدد شكري على محورية الدور الذي تقوم به بعثات مصر في الخارج في تقديم الخدمات القنصلية للجاليات المصرية، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين وتعزيز روابط المصريين في الخارج وأسرهم بالوطن الأم، يأتي على قمة أولويات العمل الدبلوماسي، مؤكدا على ثقته في قدرة الدبلوماسي المصري علي الاضطلاع بتلك المهمة على أكمل وجه. 


واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بأن سامح شكري أجرى حواراً مفتوحاً مع السفراء والسفيرات في نهاية اللقاء، أجاب خلاله على استفسارات الحضور، واستمع إلى تعليقاتهم بشأن أولويات العمل وأهم المواقف المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات التأثير علي المصالح المصرية.
 

الإقتصاد المصرى التحديات الاقتصادية الخارجية المصرية الدبلوماسية العامة الدبلوماسية المصرية السياسة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد

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