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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سامح شكري: مصر ملتزمة بدعم دور الأمم المتحدة فى تسوية الأزمة اليمنية

وزير الخارجية يستقبل
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي لليمن

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن  سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم ٢٨ أغسطس الجاري السيد هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك للتباحث بشأن المستجدات الخاصة بالأزمة اليمنية، ودعم كافة الجهود الكفيلة للوصول إلى حلول مستدامة تلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق إزاء تحقيق الاستقرار، والحفاظ على سيادة بلاده وسلامة أراضيه.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على التزام الجانب المصري بدعم دور الأمم المتحدة في اليمن، وما يتم بذله من جهود تستهدف ترسيخ مسار التهدئة ودعم إتمام الحل السياسي، فضلاً عن تخفيف الأعباء الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
وأردف السفير أبو زيد، بأن المبعوث الأممي حرص خلال اللقاء على إطلاع الوزير شكري على نتائج الاتصالات التي يقوم بها مع مختلف الأطراف اليمنية والإقليمية، حيث أكد الوزير شكري في هذا السياق على ثوابت الموقف المصري تجاه أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه، وتُسهِم في ذات الوقت في التعامل مع شواغل الأشقاء في اليمن على الصعيد الاقتصادي ومن الناحية الإنسانية.  
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري طلب من المبعوث الأممي نقل رسالة تهنئة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة على نجاح الجزء الأول من الخطة الأممية لإنقاذ خزان صافر النفطي، والذي كان يُنذِر بحدوث أزمة دولية كان من المُمكِن أن تهدد البيئة البحرية وحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ومن جانبه، أعرب المبعوث الأممي لليمن عن تقديره لجهود الجانب المصري على المسارين السياسي والإنساني لحلحلة الأوضاع وإنهاء الأزمة في اليمن، مثمناً استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين على أراضيها ورعايتها لهم، وكذلك الدور الهام الذي اضطلعت به مصر في تيسير عملية تفريغ خزان صافر النفطي. وقد تناول اللقاء تبادل الرؤى والتقديرات حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على القضية اليمنية.

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي لليمن
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي لليمن
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي لليمن
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي لليمن
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي لليمن
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي لليمن
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي لليمن
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي لليمن
استضافة مصر أبو زيد أزمة اليمن الأمم المتحد الأمم المتحدة السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد الدبلوماسية العامة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الوزير سامح شكري

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