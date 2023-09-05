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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين يديران منظومة لتوزيع الإنترنت بالبحيرة

الانترنت
الانترنت

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (شخصين - مقيميّن بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة المشار إليها) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتوزيع خدمات الإنترنت "بدون ترخيص" على المشتركين نظير مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية المخالفة للقـانــون النيابة العامة توزيع خدمات الإنترنت

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