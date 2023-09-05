ضبط شخصين يديران منظومة لتوزيع الإنترنت بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (شخصين - مقيميّن بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة المشار إليها) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتوزيع خدمات الإنترنت "بدون ترخيص" على المشتركين نظير مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.