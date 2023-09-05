سقوط عصابة سرقة الماشية من الأراضى الزراعية بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة صغار الماشية بأسلوب "المغافلة" من الأراضى الزراعية متخذين من دائرة مركز شرطة المحمودية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى مستخدمين (سيارة "ملاكى"- دراجة نارية – مركبة "توك توك").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى – وعدد من الطلقات لذات العيار- سيارة "ملاكى" - دراجة نارية – مركبة "توك توك") تم استخدامهم فى إرتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم (7) وقائع بدائرة المركز.

كما أرشدوا عن المسروقات (9 رؤوس ماشية – 4 رؤوس أغنام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.