ماذا حدث للأسد الأكثر وحدة في العالم بعد وفاة صاحبه؟

تُرك "الأسد الأكثر وحدة في العالم" وحيدًا في حديقة حيوانات مهجورة بعد وفاة صاحبه، وقد أُعيد إلى البرية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، عاد روبن، الأسد البالغ من العمر 15 عامًا، الذي كان محاصرًا في زنزانة خرسانية لمدة خمس سنوات من قبل مالكه الذي أدى موته إلى عزل الحيوان، أخيرًا إلى موطنه الطبيعي.

اكثر اسد وحيداً بالعالم

فيما تم نقل الحيوانات الأخرى في وقت وفاة المالك الذي لم يذكر اسمه، على الرغم من أن منظمة Animal Defenders International ذكرت أن الأمر استغرق وقتًا أطول قليلاً لإعادة روبن إلى المنزل.

حققت الرحلة التي امتدت لمسافة 5200 ميل نجاحًا منذ ذلك الحين، وحصل روبن على فرصة ثانية للحياة في البرية، حيث تم نقله من قفصه الخرساني في أرمينيا إلى حقول فري ستيت بجنوب إفريقيا.

اكثر اسد وحيداً بالعالم

سيبقى روبن في محمية ADI للحياة البرية، التي ترك رئيسها "يبكي" بعد أن شق الحيوان طريقه أخيرًا إلى المراعي الخضراء.