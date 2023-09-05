عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القاهرة تستضيف الاجتماع الأول لآلية المشاورات الثلاثية بين مصر والأردن واليابان

صدى البلد

ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الأول لآلية المشاورات الثلاثية على المستوى الوزاري بين مصر والأردن واليابان انعقد على هامش أعمال الحوار السياسي الوزاري العربي الياباني الذي استضافته جامعة الدول العربية بالقاهرة مساء الثلاثاء 5 سبتمبر الجاري.

 

وشارك في الاجتماع سامح شكري وزير الخارجية، وأيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهاياشي يوشيماسا، وزير خارجية اليابان.

 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اجتماع آلية المشاورات الثلاثية أكد التزام الدول الثلاثة بمواصلة توسيع أوجه التعاون بينهم لتضم مجموعة واسعة من المجالات بهدف استفادة أكبر عدد ممكن من دول المنطقة، والتي تشمل حالياً مجالات الطاقة وخطوط الربط الكهربائي مع الأردن والعراق، وكذا تعزيز الصادرات في فلسطين، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم في لبنان بهدف تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية لدى الأخيرة. 

 

كما عكست المناقشات تقاربا في وجهات النظر بشأن الأهمية الكبيرة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. 

وقد صدر عن الاجتماع بيان مشترك تضمن أهم ما تطرقت إليه مناقشات الوزراء الثلاث.

 

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن آلية المشاورات الثلاثية كان قد تم الاتفاق على تدشينها خلال زيارة وزير الخارجية الياباني السابق إلى مصر والأردن في أغسطس 2021، حيث انعقدت الجولة الأولى للمشاورات على مستوى كبار المسئولين عبر تقنية الفيديوكونفرانس في مارس 2022، بينما استضافت القاهرة الجولة الثانية في سبتمبر 2022.

المدارس المصرية اليابانية القدس الشرقية السفير أحمد أبو زيد الأردن واليابان المملكة الأردنية الهاشمية اليابان جامعة الدول العربية د سامح شكري سامح شكري وزير الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة وزير خارجية اليابان وزير الخارجية والمغتربين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

الوطنية للانتخابات: قبول جميع الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام لتغطية "الرئاسية"

عمر ربيع ياسين: وزارة الرياضة تطالب بالتحقيق الفوري في أزمة حسين الشحات وبيراميدز

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

بمشاركة الصفقات الجديدة.. الأهلي يهزم ألوميني السلوفيني بثلاثة أهداف

ترشيحاتنا

لعمل عمرة.. كيفية استخراج فيش جنائي

أحمد موسى منفعلا: عدد سكان مصر زاد 500 مواطن ببداية حلقة البرنامج

مرعوبون من الأهلي.. رد فعل جماهير اتحاد جدة بعد قرعة كأس العالم للأندية

بجانب التمويل.. البنك الأهلي يقدم خدمات تهم أصحاب المشروعات| تعرف عليها

انتهت الحكاية .. فولكس فاجن تعلن توقف انتاج سيارات سيات بشكل كامل

مستشار وزير الصحة: يجب استخدام كافة الأسلحة في مواجهة الزيادة السكانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد لا يصدق لمغامر روسي.. 5 سيارات تمر من تحت رجليه.. شاهد

النساء أكثر عرضة لهذا النوع من السرطان.. اتبعي النصائح

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من ديدان البطن.. لن تتوقعها

طريقة عمل موس الليمون السريع.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ