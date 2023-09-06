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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 6-9-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر أشهر أعيرة الذهب الأكثر انتشارًا وهو عيار 21  حول سعر 2185 جنيهًا للبيع و2205 جنيهات للشراء في مستهل معاملات اليوم الأربعاء 6-9-2023

 

ومع ختام تعاملات أمس تراجعت المشغولات الذهبية بمقدار 10 جنيهات منذ مطلع الأسبوع الجاري علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة .

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استقرار السعر

وشهد سعر الذهب في مصر  ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في محلات الصاغة ودون أي تغيير.

 

عيار 14

وسجل  أقل سعر عيار ذهب حوالي 1457 جنيهًا للبيع و 1470 جنيهًا للشراء وذلك بالنسبة لعيار 14.

 

عيار 24


بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 2497 جنيهًا للبيع و 2520 جنيهًا للشراء.

عيار 18
 

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1873 جنيهًا للبيع و 1890 جنيهًا للشراء.

أوقية الذهب 


وصل سعر أوقية الذهب نحو 77.7 ألف جنيه للبيع و 78.4 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب 


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.5 ألف جنيه للبيع و 17.64 ألف جيه للشراء

كيلو الذهب 


وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.52 مليون جنيه لشراء.

تراجع أسعار الذهب 


من جانبه كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، نتج عنه انخفاضات كبيرة في الأسعار وصلت لـ 600 جنيه.


وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية, أنه مع اقتراب موعد انتهاء المدة المسموح بها لـ المصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، نؤكد أنه في حالة عدم تجديد القرار سترتفع الأسعار مرة واحدة بنسبة تصل لـ 20 لـ 300 جنيه بالجرام.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار الإعفاء كان لحدوث توازن بين الطلب والعرض، موضحًا أنه في حالة وفرة المعروض ينتج عنه انخفاض في الأسعار، ويكون السعر قريب من السعر العالمي.
وعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 3-9-2023، بعد الانخفاضات الجديدة.
ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

ثبات في أسبوع

من جانبه قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات، إنه كان هناك استقرار في أسعار الذهب منذ 3 أسابيع تقريبا، إذ أن بعض القنوات وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل بشكل قوي ضد الدولة، وهذه الصفحات والقنوات تعمل على نشر شائعات حول أن أسعار الذهب في مصر سترتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وأن الجنيه المصري سعره سينخفض وأشياء من هذا القبيل. 
وأضاف "واصف"، أن مثل تلك الشائعات أدت إلى زيادة في عمليات الشراء للذهب في الفترة الأخيرة، مع ثبات المعروض، وبالتالي أدى ذلك إلى حدوث ارتفاعات في الأسعار، ولم تصل لذروتها مثلما وصلت لها في الربع الأول من هذا العام، موضحا أن المصريين هذا العام اشتروا 33.5 طن من الذهب في النصف الأول من العام، وهذا أمر غير طبيعي على الإطلاق.
وأردف، أنه لا أحد قادر على توقع ما يحدث في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء هناك احتماليات عديدة في الفترة المقبلة، ومتغيرات عديدة هي التي قد تؤدي لأمور عديدة. 
وتابع أن العرض والطلب في سوق الذهب هو العامل الرئيسي المؤثر في أسعار الذهب في مصر، لافتا إلى أن شعبة الذهب قامت بعمل اجتماع موسع يوم الأحد الماضي مع البنك المركزي، ومع ممثلي البنوك الوطنية، وطالب خلال هذا الاجتماع بضرورة الوصول لرقم تصديري  يساهم بنسبة من 4 لـ 5% من الـ 100 مليار دولار التي يطمح الرئيس السيسي للوصول إليهم من خلال التصدير. 

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