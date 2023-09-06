مش هنافس.. تعليق صادم من نجم الزمالك السابق بشأن لقب الدوري

يرى أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لن ينافس على لقب الدوري الموسم المقبل.

وقال أسامة حسن في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لن ينافس على اللقب ، فالنادي يعيش أزمة مالية كبيرة ، فضلاً عن الظروف الصعبة المحيطة بفريق الكرة نظراً لإيقاف القيد بسبب أزمة مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بصفقة انتقال قائد الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا، وكذلك مستحقات بنچامين أتشيمبونج".

موقف زيزو وفتوح مع الزمالك

وعن أزمة زيزو وفتوح، واصل: “أحمد زيزو و أحمد فتوح لن يرحلا عن نادي الزمالك، ولدي معلومة أن أحد رجال الأعمال قام بترضية الثنائي بمبلغ مالي كبير من أجل الاستمرار مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق”.