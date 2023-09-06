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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين في حريق بمخزن بويات وشقة بمصر القديمة

حريق
حريق

لقي شخصين مصرعهما اثر نشوب حريق في مخزن بويات أسفل عقار بمصر القديمة.

 وامتدت النيران إلي شقة بالطابق الأول ، و نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى العقار بالكامل.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مخزن بويات بمنطقة مصر القديمة.

‏على الفور وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة .

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق الذي التهم مخزن بويات في الطابق الأرضي من العقار وامتدت النيران إلى شقة بالطابق الأول ، وتم تحرير المحضر ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق .

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