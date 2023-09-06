مصرع شخصين في حريق بمخزن بويات وشقة بمصر القديمة

لقي شخصين مصرعهما اثر نشوب حريق في مخزن بويات أسفل عقار بمصر القديمة.

وامتدت النيران إلي شقة بالطابق الأول ، و نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى العقار بالكامل.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مخزن بويات بمنطقة مصر القديمة.

‏على الفور وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة .

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق الذي التهم مخزن بويات في الطابق الأرضي من العقار وامتدت النيران إلى شقة بالطابق الأول ، وتم تحرير المحضر ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق .