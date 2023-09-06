دعاء للحالات الصعبة التي لا علاج لها.. مجدي عاشور ينصح به

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن هناك دعاء للحالات الصعبة التي لاعلاج لها وهو أن يلجأ المسلم لرب الداء والدواء ويقول: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين " .

وأوضح مستشار المفتي في فيديو له، أن سيدنا أيوب صبر وتحمل ابتلاء قومه وابتلي أيضا بالمرض الشديد في جسده ، ولما ابتلي بمرض لا علاج له وعجز عنه الدواء وقتها ووقفت القدرة الإنسانية كانت هناك القدرة الربانية فهي التي تعيد الحزن بعد الضيق وأيوب إذ نادى ربه أني مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين.

وأضاف: مع المرض تكون في معية الله وسيدنا النبي علمنا لما يكون الإنسان مريض ربنا بيكون معاه، المريض صاحب الأمراض المزمنة يقول دعاء سيدنا أيوب ، مشيرا إلى أنه ساعة استعصاء المرض لايوجد سوى و باب واحد هو أن تدعوا بدعاء أيوب رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له.



دعاء الشفاء العاجل للمريض

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار.

اللهم رب الناس، ملك الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما.



اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.

رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.