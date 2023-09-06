«السلامة والصحة المهنية».. ندوة لـ مديرية العمل في سيناء

عقدت مديرية العمل محافظة شمال سيناء ، ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بمقر شركة شمال سيناء للبترول، ودار الحديث عن عن أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، بناءً على تعليمات حسن شحاتة-وزير العمل لعقد ندوات توعية، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و إشراف محمد سالم عبد المالك مدير عام المديرية.

تأتي الندوة، في ظل اهتمام القيادة السياسية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، حيث شارك في الندوة 37 عاملا وفنيا ومهندسا.

وألقى المحاضرات، الكيميائي عبد المنعم محمود، ومدير الوحدة هاشم عبده، وبحضور المهندس رمضان فهيم مدير عام حقول شمال سيناء، والمهندس وليد سلطان مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة، وبمشاركة وحدة العمالة غير المنتظمة عن الخدمات التي تقدمها الوحدة للعاملين.