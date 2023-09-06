كانت فى القاهرة.. عودة فتاة أسيوط المتغيبة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب طالبة- مقيمة بمحافظة أسيوط.

تبين أنه بتاريخ 26/8/2023 تبلغ لمركز شرطة صدفا بأسيوط من والد المتغيبة بتغيب كريمته عقب خروجها من المنزل بتاريخ 25/8/2023 لتلقى أحد الدروس الخصوصية "تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبتاريخ 1/9/2023 توجه المُبلغ للمركز وبرفقته كريمته وقرر بعودتها للمنزل، وأنها كانت خلال فترة غيابها متواجدة بمحافظة القاهرة لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات أسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.