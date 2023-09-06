بوست على الفيس بوك يزعم انتشار الأعمال المنافية للآداب والأمن يكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن الإدعاء بإنتشار الأعمال المنافية للآداب بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ وإستخدام بعض الأشخاص للأسلحة البيضاء وتعديهم على من يقوم بالإعتراض.

تبين عدم صحة ما تم نشره وقامت الأجهزة الأمنية بسؤال "القائم على النشر" حيث قرر بقيام بعض الأهالى بإخباره أنهم شاهدوا بعض الأشخاص جالسين على رافد الطريق الدولى المُطل على بحيرة البرلس بحالة غير طبيعية فإعتقدوا قيامهم بإرتكاب أعمال مخالفة للقانون ، ونفى تعرضه للتعدى من هؤلاء الأشخاص ، وأنه قصد من نشر الخبر توعية المواطنين.

كما تبين عدم ورود ثمة بلاغات للأجهزة الأمنية أو محاضر بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على الأهالى بإستخدام سلاح أبيض لإعتراضهم على تواجدهم بذات المنطقة.