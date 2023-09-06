السجن والإعدام.. القبض على 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (حاصل على دبلوم تجارة "محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل") حال تواجده بمحافظة الأقصر.

كما تم ضبط ( عاطل "مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا بالسجن 7 سنوات") حال تواجده بمحطة حلوان لمترو الأنفاق، وعاطل "مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 25 قضية "تبديد - ضرب - سرقة - استيلاء") حال تواجده بموقف أتوبيسات ميناء الإسكندرية البرى، وعامل "مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن 3 سنوات") حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة.

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.