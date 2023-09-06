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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورا له برفقة زوجته وأبنائه في لندن

محمد صلاح
محمد صلاح

ظهر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، يسير مع أم مكة وأولاده في شوارع لندن اليوم الأربعاء.

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اتحاد جدة يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح 

 

رفض نادي اتحاد جدة السعودي الاستسلام في صفقة انتقال النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وقدم عرضا جديدا من أجل الحصول على خدمات اللاعب المصري.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "اتحاد جده يرفض الاستسلام في ضم محمد صلاح ويرفع العرض الى 215 مليون استرليني و10 ملايين استرليني راتب شهري لمو ما سر هذا الاصرار ؟".

على الجانب الآخر، انتهت فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا في الأول من سبتمبر، لكن نافذة الانتقالات في السعودية ما زالت مفتوحة حتى السابع من سبتمبر، ومن المتوقع أن تقوم إدارة النمور بإرسال عرض جديد إلى ليفربول في الساعات القادمة لضم محمد صلاح.

محمد صلاح وعائلته 
محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة ليفربول الانجليزي السعودية

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