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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 40 ألف طن قمامة من مقلب جمصة العشوائي

حملات نظافة
حملات نظافة

 قال  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن  اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة جمصه وشاطئ جمصه مستمرة حتي نهاية سبتمبر القادم نهاية موسم الصيف.

وذلك لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة لتشمل جميع انحاء المدينة وشاطئ جمصة كما شملت اعمال الحملة رفع كفاءة النظافة بالمنطقة الصناعية بجمصه وذلك حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين المترددين علي مصيف جمصه هذا العام وتوفير مناخ ملائم للاستثمار بالمنطقة الصناعية.


وأوضح "مختار" انه تم رفع 40 الف طن من مقلب جمصه العشوائي ونقلها والتخلص الأمن منها بالمدفن الصحي بقلابشو علي مدار 3 ايام، كما تواصلت اعمال رفع القمامة والاتربة وتحسين مستوي النظافة بالشوارع وكافة انحاء المدينة.


ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه بمشاركة ومتابعه المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين  مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل.

 فقد تم التنسيق مع المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصه والسادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المشاركة بعدد 7 مراكز وهي مراكز ومدن المطريه والمنزله وميت سلسيل ومحله دمنه وشربين وبلقاس ومنيه النصر وبمشاركة نواب رؤساء المدن المشاركين بالاشراف التام علي اعمال النظافه العامه خلال فترتي العمل، هذا ويستمر العمل في تنفيذ اعمال الحملة المشار اليها وفقا للبرنامج الزمني المقرر لها.

أشار انه تم التنسيق مع اداره المخلفات الصلبه وشركه ايكارو لرفع مخلفات وتراكمات مقلب جمصه العشوائي كما تم البدء في صيانه 2 سياره حموله 10 طن باعتمادات من المحافظه وتم دعم منظومه النظافه بمدينه جمصه بمعدات شملت لودر زاحف وسياره قلاب حموله 5 طن و 2 جرار  و2 مقطوره و سياره قلاب حموله 10 طن و سياره حموله طن كما استمرت اعمال ردم البرك والمستنقعات بتقسيم ١٥ مايو ورش مبيد الباعوض والحشرات بانحاء المدينة وكذا رفع كفاءه النظافه العامه بكورنيش جمصه السياحي و منطقه الكرنك وصلاح الدين والعاشر و الصفا والمروة واستمرار  أعمال تقليم النخيل والحشائش و الأشجار بالجزر الوسطي والحدائق العامه بالمدينه جمصه ورفع كفاءه النظافه العامه بالمنطقه الصناعيه بجمصه من خلال تشغيل المكنسيات حيث تم رفع الاتربه والقمامة من كافه انحاء المنطقه الصناعيه بجمصه.. 
 

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ادارة المخلفات الصلبة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الوحدات المحلية تراكمات القمامة والمخلفات دعم منظومة النظافة رؤساء الوحدات المحلية محافظ الدقهلية مدينة جمصه

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