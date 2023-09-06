هاجم قوات الأمن.. السجن 5 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "غ.م.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض وجوهر الحشيش المضبوطين ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، والمستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي.

وبدأت القضية رقم 11156 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.



وتبين تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ، أنه حال مرور القوة الأمنية بشوارع القسم ، أبصرت المتهم " غ.م.ع" عامل ، وما أن افطن تواجد القوة ، حتي تخلي إداريا عن علبة سجائر ،حتي استقرت ارضا فانفرط منها قطع لمخدر الحشيش ، فالتقطها أحد أفراد القوة الأمنية.

وحال ضبط المتهم قاوم القوة والعنف بأن أشهر في مواجهتهم سلاح أبيض، للحيلولة دون ضبطه، حتي تمكنت القوة من ضبطه واستخلاص السلاح الأبيض من يده، وبفض محتويات علبة السجائر، تبين احتوائها علي 22 قطعة حشيش ،وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامي ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.