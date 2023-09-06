مفأجاة.. أوسوريو يرفض التعاقد مع عبدالله السعيد حال رفع القيد عن الزمالك

أغلق كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، الباب، أمام التعاقد مع عبدالله السعيد، نجم بيراميدز؛ حال تم رفع القيد عن القلعة البيضاء.

ويواجه نادي الزمالك حاليا أزمة كبرى مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن إيقاف القيد، ومستحقات أكثتر من لاعب سابق في الفريق الأبيض.

وأشار مصدر لـ"صدى البلد"، إلى أن التعاقد مع عبدالله السعيد يواجه أزمة< لأن كارلوس أوسوريو ليس مؤيدًا للصفقة حال رفع القيد عن الفريق، وذلك بسبب عامل السن.

ويرى أوسوريو، عن عامل السن، أنه “حين تتقدم في العمر؛ تتغير الأمور”، وأن “السعيد” لن يكون إضافة للفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وانتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة، مساء أول أمس، الاثنين، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.