عاجل
القاهرة تستضيف اجتماعات فريق العمل الثاني للدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية أكاديمية البحث العلمي ومركز حركة عدم الانحياز ينظمان برنامجاً تدريبياً دولياً انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور برلماني: كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر السكان تكشف خطورة القضية السكانية خبراء تعليم يكشفون أهمية البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ودورها في مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.. ويؤكدون: يعكس تفاني الوزارة في تحقيق التميز والابتكار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفأجاة.. أوسوريو يرفض التعاقد مع عبدالله السعيد حال رفع القيد عن الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

أغلق كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، الباب، أمام التعاقد مع عبدالله السعيد، نجم بيراميدز؛ حال تم رفع القيد عن القلعة البيضاء.

ويواجه نادي الزمالك حاليا أزمة كبرى مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن إيقاف القيد، ومستحقات أكثتر من لاعب سابق في الفريق الأبيض.

وأشار مصدر لـ"صدى البلد"، إلى أن التعاقد مع عبدالله السعيد يواجه أزمة< لأن كارلوس أوسوريو ليس مؤيدًا للصفقة حال رفع القيد عن الفريق، وذلك بسبب عامل السن.

ويرى أوسوريو، عن عامل السن، أنه “حين تتقدم في العمر؛ تتغير الأمور”، وأن “السعيد” لن يكون إضافة للفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وانتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة، مساء أول أمس، الاثنين، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

أوسوريو الزمالك عبدالله السعيد بيراميدز كارلوس أوسوريو نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

‏احتراق 32 توك توك واستخراج 70 إثر إندلاع النيران بجراج في حدائق القبة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

مفاجأة.. أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك لهذا السبب| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

أبيض لافت.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين أوميروف وزيرا جديدا للدفاع

وزير خارجية المغرب: نسعى لخلق أجواء مناسبة لتجاوز الخلافات البينية

رئيس رومانيا يكشف تفاصيل جديدة بشأن سقوط أجزاء من مسيرات روسية داخل بلاده

الموت يفجع الفنان طه دسوقي.. تفاصيل

القومي للمرأة يطلق مبادرة المرأة في مجال التكنولوجيا بالتعاون مع شركة هواوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

جد يتكفل بزواج حفيده يوم ولادته.. ماذا قال وفعل له؟

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو يوثق سرقة صينية لهاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة..وهذا ما حدث

فيديو

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة «فيديوجراف»

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ