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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القاهرة تستضيف اجتماعات فريق العمل الثاني للدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية

صدى البلد

بدأت اليوم بالقاهرة أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل المعنى بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية ـ السعودية المشتركة التي عقدت بالقاهرة يوم 14 يونيو 2021.

وتعقد اعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل على مستوى الخبراء والمسؤولين من البلدين برئاسة الدكتورة  أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن الجانب المصري وعن الجانب السعودي عبد العزيز السكران وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية بالبلدين ورؤساء الهيئات الحكومية.

ويأتي هذا الاجتماع وفقاً لتوصية اللجنة المشتركة بان يتم عقد اجتماعين خلال كل دورة لفريق عمل معني بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة يتكون من المعنيين والمختصين من الوزارات والجهات المختلفة بكافة الموضوعات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين ومنها الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية وموضوعات الإسكان والبترول والطاقة والتعليم والسياحة وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

هذا وتعد تلك الاجتماعات فرصة للتأكيد على زيادة حجم التعاون والتنسيق الدائم بين بين كافة الجهات المعنية في البلدين الشقيقين في كافة المحافل الإقليمية والدولية والتي تنعكس بالإيجاب على مجمل العلاقات بين مصر والمملكة.

وتجدر الإشارة الى أنه يتم خلال الاجتماع الثاني لفريق العمل إستكمال متابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الصادرة عن إجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة في دورتها السابعة عشرة وكذا التوصل الي الصيغة النهائية لعدد من مشاريع مذكرات التفاهم في مجالات المعارض وحماية المستهلك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقابة المصرفية والقوى العاملة والتعاون الجيولوجي والتعاون الصناعى والاعلام المرئي والمسموع وذلك تمهيدا للتوقيع عليها خلال أعمال الدورة القادمة للجنة بدورتها الثامنة عشرة.

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